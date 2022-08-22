Так, в 18:00 на Стефановской площади Сыктывкара пройдет театрализованное шоу "Соединяя времена", которое станет центральным мероприятием праздника.

"Зрителей концерта ждет виртуальное путешествие по страницам истории и удивительным местам Коми. Каждый эпизод шоу расскажет о знаковых событиях, повлиявших на развитие республики, о ярких героических личностях и судьбах", — отметили в пресс-службе.

В представлении примут участие артисты российской эстрады, а также известные в стране и в мире уроженцы республики — олимпийские чемпионы, предприниматели, писатели, ученые. В массовых постановочных сценах поучаствуют более 400 учащихся высших и средних учебных заведений, участников профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

"Публику также ждут оригинальные спецэффекты — столбы дыма, крио-эффекты и "живой" огонь", — добавили в республиканском Минкультуры.

Завершится концерт фейерверком.

В национальном архиве Коми состоится праздничная программа "В День Республики в музей!", где жители смогут поучаствовать в "Архивном квесте".

Кроме того, на протяжении всего дня в Сыктывкаре работает региональная книжная выставка-ярмарка "Алая лента", интерактивная площадка "Про100 Коми" с фотозоной, мастер-классами и квестом, а также фестиваль семейного отдыха "Моя Республика — моя семья".

Как сообщалось, в 2021 году республика Коми отметила 100 лет. Массовые мероприятия, посвященные юбилею, перенесли на 2022 год.

Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область (Коми АССР). 26 мая 1992 года она вошла в состав России.