"Повышенный кешбэк для Дальнего Востока будет применяться при бронировании отдыха напрямую в гостиницах или санаториях, участвующих в программе. Он составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%. Пакетные туры в ДВФО не попадают по действие акции и для них будет действовать максимальный кешбэк 20 тыс. рублей", — сообщили в Ростуризме.

Осенний этап продаж туров по России с кешбэком начнется 25 августа и продлится до 10 сентября. В поездки можно будет отправиться с 1 октября по 25 декабря, в речные круизы – с 1 сентября до конца навигации. Условия акции несколько изменятся по сравнению с предыдущими этапами. Так, минимальная продолжительность бронирования увеличена с двух до трех дней, а для отелей и санаториев Дальнего Востока максимальная сумма возврата повышена до 40 тыс. рублей.

Как считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в результате такого изменения правил организованные туры оказались в неравной конкуренции с прямыми предложениями гостиниц. По ее прогнозу, результатом такого решения станет увеличение количества самостоятельных туристов: люди будут бронировать напрямую отели и билеты и уже на месте приобретать экскурсии.

"При этом для туристов из центральных регионов покупать осенью путешествия на Камчатку, Сахалин, в Приморье или другие регионы ДВФО в рамках пакетного тура все равно окажется выгоднее, так как в этом случае кешбэк распространяется на весь тур, а не только на размещение в отеле или санатории. При этом туристу не придется самому бронировать билеты, тратить время на выбор отеля, а на месте тратиться на экскурсии или транспорт", — отмечают туроператоры.

Как предполагают в ассоциации, увеличенный кешбэк на отели и санатории будет наиболее привлекателен для жителей ДВФО, путешествующих по своему региону.

"Местные туристы лучше осведомлены, чем можно заняться в своем или соседнем регионе в межсезонье, они более мобильны и могут добраться до места отдыха на автомобиле. Кроме того, для жителей Центральной России стоимость перелета Дальний Восток остается высокой", — отметили в АТОР.

По оценкам туроператоров, наибольшим спросом в рамках акции будут пользоваться экскурсионные туры во Владивосток, а также поездки на Камчатку, Сахалин и в Бурятию.