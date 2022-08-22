"Были выявлены трое детей с признаками ОРВИ, при обследовании у них получены положительные тесты на COVID-19. Всех контактировавших с ними также протестировали на коронавирусную инфекцию, у нескольких из них — положительные результаты", — сказал представитель ведомства.

Бессимптомные носители заболевания изолированы.

В связи со вспышкой заболевания детский лагерь закрыт на карантин на семь дней.

Директор детского лагеря Тагир Искандаров агентству уточнил, что восемь отдыхающих детей были госпитализированы в COVID-госпиталь в городе Стерлитамаке, к настоящему времени двое из них выписаны.