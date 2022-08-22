"Необходимость перенос объекта культурного наследия федерального значения с вековой историей на новое место возникла в свете грядущего капитального ремонта Ольгинского моста. Часовня находится близко к переправе, и есть опасность повреждения во время работ", — отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.

В настоящее время ведется разработка научно-проектной документации. Ее делает фирма из Санкт-Петербурга по договору с АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)". Завершить работу над документами планируется к концу октября.

"Такие сроки установлены после полного решения земельных вопросов — ранее Псковский государственный университет передал новый участок в собственность Псковского музея-заповедника", — сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Часовня расположится на 28 метров южнее, поэтому памятник сохранит связь с историческим месторасположением. Перенос объекта запланирован на 2023 год после согласования проектной документации.

Первое упоминание часовни Святой Анастасии на левом берегу реки Великой относится к 1710 году и связано с моровым поветрием, пришедшим из Прибалтики. Сохранившаяся постройка относится к 1911 году. Проект разработал известный архитектор Алексей Щусев. Часовня построена в традициях древней псковской архитектуры, расписана в 1913 году по эскизам знаменитого художника Николая Рериха. Живопись выполнил художник-реставратор Григорий Чириков.

Часовне присвоен статус объекта культурного наследия народов РФ федерального значения. Входит в состав Псковского музея-заповедника.

Анастасиевская часовня — единственный дошедший до настоящего времени памятник, где сохранился весь ансамбль росписей Н. Рериха, включая Спаса Нерукотворного, Святого Николая, Богоматери — "Царицы-Небесной" и Святого Духа.