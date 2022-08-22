"В местах скопления археологических находок в районе села Судбищи Орловской области проводятся исследования почв. Ученые пытаются поймать границы леса и степи, чтобы создать карту реконструкции Судбищенской битвы и сопоставить с ней описанные в летописях события 24-25 июня 1555 года", — рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь музея-заповедника "Куликово поле" (Тульская область) Любовь Котикова.

По ее словам, к разработанной для Куликова поля в 1980-х годах комплексной методике добавился новый анализ — антракологический.

Для определения расположения исторических лесных и степных сообществ исследователям необходимо заложить и описать серию почвенных разрезов (катен). Катены и почвенные разрезы закладывают на типичных в данной местности элементах рельефа. Это днища балок, склоны балок, водоразделы и другие. Особенно тщательно почвоведы исследуют участки скопления археологических находок.

"Сегодня в распоряжении археологов и историков есть план генерального межевания, созданный в XIX веке. Но тогда многие владения помещиков, леса и пашни наносились на карту условно, со слов. Полевые исследования помогут реконструировать ландшафт XVI века более точно", — добавила Котикова.

В апреле 2021 года сообщалось об обнаружении места Судбищенской битвы. Исследование проходило в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей — на месте сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи.

По мнению специалистов, найденный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения, в котором остатки русского войска под руководством Алексея Басманова оборонялись в укрепленном засеками лагере.

Во времена битвы Судбищи было урочищем, точкой в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли грабительские отряды степняков.