"Сегодня в учреждениях культуры всех муниципальных образований Московской области пройдет более 500 мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, в городском округе Солнечногорск на набережной озера Сенеж пройдет фестиваль национальных культур "Россия многонациональная". В программе: тематические интерактивные площадки национальных культур с фотозонами, спортивные активности, пиротехническое шоу.

В парке "Наташинские пруды" городского округа Люберцы гостей ждут акция "Российская ленточка", шоу на роллердроме, мастер-классы, фотозона, концерт.

В Дмитровском городском округе праздничные мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Дмитровский кремль", Центре культурного развития "Подосинковский", домах культуры "Содружество" и "Кермамик", парке культуры и отдыха "Березовая роща", парке им. И.А. Лямина, в городском округе Химки — в парке культуры и отдыха "Подрезково", парках "Дубки" и им. А. Величко, зоне отдыха "Эко-берег", сквере "Юбилейный".

В парке культуры и отдыха города Лобня городского округа Лобня состоятся пробег с флагами России, флешмоб и акция "Российский триколор", концерт и интерактивная программы.

Праздничные мероприятия также запланированы в домах культуры, парках и библиотеках городских округов Коломна, Шатура, Пушкинский, Мытищи, Талдомский, Подольск и других.