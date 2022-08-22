"Наши врачи находятся во всеоружии и готовы к любому развитию событий. Поэтому ограничительных мер пока вводить не планируем", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

По данным пресс-службы, несмотря на значительный рост числа зараженных, в регионе уровень госпитализации остается на сравнительно невысоких отметках. Кроме того, значительно снизилось число пациентов, у которых заболевание протекает тяжело. Также сократилась и продолжительность срока госпитализации.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом "Интерфаксу" сообщили, что на сегодняшний день в медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 6%, реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, — на 8%.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии средней степени тяжести — 159 человек.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 64 человека, в их числе 45 детей. Днем ранее COVID-19 выявлен у 617 человек, в том числе у 62 детей.

Всего с начала пандемии на Ставрополье выявили 206,8 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 195,1 тыс. пациентов, умерли более 7 тыс. человек.