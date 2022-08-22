Каравайцами в некоторых рязанских деревнях и селах называют тонкие блинчики. В этом году фестиваль будет проводиться уже в пятый раз.

По словам собеседника агентства, центральным событием праздника станет семейный квест, во время которого участникам надо будет самим подготовить все ингредиенты для приготовления каравайцев и собственноручно испечь румяные блинчики под строгим надзором компетентного жюри.

"Кульминацией фестиваля станет парад каравайцев и аукцион, на котором любой желающий сможет приобрести приглянувшееся ему уникальное блюдо. Все вырученные средства передадут на благотворительность", — рассказал он.

Также в ходе агрофестиваля будут работать мастер-классы, фотозоны и обжорный ряд.

Музыкальным событием праздника "От зерна до каравайца" станет театрально-зрелищное представление "Музыка нас связала", во время которого прозвучат все хиты группы "Мираж".