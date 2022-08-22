"Только со второй попытки участникам массового восхождения удалось достичь вершин самой высокой горы Европы. Первый выход — 19 августа — прервала штормовая погода, и ребятам пришлось вернуться с высоты 5200 метров. Но был резервный день, который принес успех. И во второй выход условия тоже были тяжелейшие, но ребята сделали невозможное — они достигли вершин, несмотря на ураганный ветер и снег", — цитирует пресс-служба главу Минкурортов КБР Мурата Шогенцукова.

Участниками восхождения на вершины Эльбруса стали 100 представителей более 20 субъектов РФ. Среди них — альпинисты, политические деятели, представители правоохранительных органов, науки и других сфер деятельности.

Массовое восхождение на Эльбрус "Эльбрусиада 2022" открыло цикл мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственности Кабардино-Балкарии.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия Кабардино-Балкарской Республики.