"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 19 августа в ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что на горной вершине "Двойняшки" в Карачаево-Черкесии на высоте около 3800 метров двое альпинистов сорвались в ущелье Узункол.

По предварительной информации, группа не была зарегистрирована в МЧС России.

К поисковым работам были привлечены сотрудники Карачаево-Черкесского спасотряда МЧС России. Они эвакуировали тела погибших и передали их правоохранителям.