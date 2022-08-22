С января по июль 2022 года в Турцию прибыл 2 197 331 турист из России, за тот же период прошлого года российский турпоток составил 1,55 млн человек. Доля российского рынка за семь месяцев 2022 года составила 9,54%, это второе место после Германии, откуда в Турцию приехали почти 3 млн туристов. Турпоток из Германии вырос на 12,5%, а доля немецкого рынка достигла 13%.

Третье место по турпотоку заняла Великобритания, откуда прибыли 1,8 млн туристов – почти столько же, сколько годом ранее. Доля британского рынка составила 7,8%.

Также в первую пятерку по турпотоку входят Болгария (1,43 млн туристов) и Иран (1,27 млн).

Всего за семь месяцев года Турцию посетили 23 млн иностранных туристов, по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда этот показатель составил 10 млн, турпоток вырос в 2,3 раза.

В июле в Турцию прибыли 741,4 тыс. российских туристов. Прирост по сравнению с тем же месяцем прошлого года – 18,5%. Доля российского рынка за этот период выросла до 11%.

Ранее представители Российского союза туриндустрии (РСТ) прогнозировали, что по итогам года в Турции отдохнут 4 млн россиян.