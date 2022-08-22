Вылет из Еревана будет выполняться по пятницам в 21:15 с посадкой в Новосибирске в субботу в 4:20. Из "Толмачево" рейс будет вылетать по субботам в 5:20 и прилетать в столицу Армении в 7:30. При этом уточняется, что расписание может измениться.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-500.

По состоянию на утро понедельника в расписании аэропорта "Толмачево" еще не появилось направление Новосибирск — Ереван — Новосибирск, также отсутствовали направления во второй международный аэропорт Армении "Ширак" в Гюмри.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе новосибирского аэропорта, "Ширак Авиа" пока будет единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы из Новосибирска в Армению и обратно.