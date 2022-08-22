"В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования Ингушетии, 27 августа в 08:00 комитет по туризму планирует проведение велопохода "От башни к башне: Таргим — Магас", — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник агентства, участникам из различных регионов предстоит преодолеть живописную дистанцию от пограничного поста "Хамхи" в Джейрахском районе до стометровой башни Согласия в столице республики Магасе. Маршрут пролегает через села Алкун, Мужичи, Галашки, Сурхахи, Экажево, Магас.

В велопоходе примут участие до 100 велосипедистов. Во время движения велоколонну будут сопровождать карета скорой медицинской помощи и патрульная машина ГИБДД.

Спортсменов, успешно преодолевших свои дистанции, ждет диплом участника, поддержка зрителей, питание и охладительные напитки на финише.

Для участия в спортивном мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться.

Акция проводится для популяризации велотуризма в Ингушетии и пропаганды здорового образа жизни, а также привлечения внимания к туристическому потенциалу уникального горного региона.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

В республике объявили конкурс на лучшую эмблему в честь юбилея ингушской государственности. Заявки и конкурсные материалы принимаются министерством культуры региона в электронном виде до 15 сентября этого года.