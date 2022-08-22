"В восточных от Москвы областях много лесов горит, и даже когда погасят пожары, все равно будет дымиться пожарище, наверное, до конца рабочих дней это ощущение будет", — сказал Вильфанд в понедельник.

Он добавил, что несмотря на интенсивное тушение пожаров "погода действует в противоположном направлении". "Ветер юго-восточный, и к концу недели он будет южный, и если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не все время, но периодически", — уточнил Вильфанд.

По его словам, жаркая погода, ветер и отсутствие осадков мешают эффективному тушению пожаров в Рязанской области, где "за период с мая по июль выпало примерно 2/3 от нормы осадков, это мало, а погода очень жаркая и условия для пожара возникли".

"Вот если бы дождь пошел, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30-33 градуса, на 7-8 градусов выше нормы, осадков не ожидается", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Он также сказал, что прогнозировать развитие ситуации с распространением запаха дыма и гари от пожаров можно будет тогда, когда "пожары буду погашены". "Пожары фиксируются не только в Рязанской области, но и во Владимирской, Нижегородской, это тоже к востоку от Москвы. И везде такая ситуация — жарко, осадков не прогнозируется, а ветер восточный, южный и юго-восточный", — сказал Вильфанд.

Жители столичного региона четвертые сутки подряд жалуются на запах гари и дымку, они распространяются во всех направлениях, уменьшая видимость и затрудняя дыхание. По расчетам Росгидромета, представленных на сайте ведомства, 22 августа дым от пожаров в Рязанской области захватит значительную часть Москвы. В понедельник ведомство выпустило экстренное сообщение, что в период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-33 градуса. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.