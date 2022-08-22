Достижения мастеров были представлены в ходе праздника в Белеве Тульской области, приуроченного к 875-летию основания города.

В частности, гостям представили кружевной плетешок — элемент белевского кружева, который связывает детали орнамента. Его длина составила 875 метров.

Также мастера представили 189-сантиметровый куябрик — уникальный цельнометаллический кованый нож весом 48 кг и 10-метровую плетёную корзину-фруктовницу (для яблок — основы традиционных белёвских сладостей).

Главная площадь города стала местом проведения масштабного праздника "Яблочное чудо". На улице Прохоровской развернулись торговые ряды. Здесь свою продукцию представили производители белевской пастилы. На улице Фруктовой проходил чемпионат по скоростному кипячению самовара, дегустация и чаепитие по-белевски.

На улице Ключевой гостей праздника ждали разнообразные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, на Засечной — квест "Тайны белевских улиц" и игры "Богатырской заставы".

На улице Кустарной работала площадка ремесленного двора "Добродей", где можно было увидеть мастер-шоу по ковке гигантского белевского ножа. В историческом Елизаветинском сквере развернулись архивная выставка "Старый город" и пленеры тульских художников, в том числе студентов Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского.

Выставки и экскурсии проходили в Белевском краеведческом музее и библиотеке им. Василия Жуковского. По всему городу работали экскурсоводы.

Белев расположен на левом берегу Оки, в 114 км к юго-западу от Тулы. Основан в 1147 году. Со второй половины XVI века крепость Белев входила в засечную черту на южных окраинах России.

В Тульской области в настоящее время насчитывается более 40 народных промыслов и ремесел. Тула славится своими самоварами, пряниками, ружьями, гармонями, выпуском филимоновских игрушек, белевской пастилы, одоевских кружев.