"Есть идея учить здесь (в центре знаний "Машук" — ИФ) экскурсоводов. Сейчас развивается внутренний туризм, огромное количество туристов разъехалось по всей стране. Приезжая в регион, информацию о нем, исторических событиях они узнают от гида, который ведет экскурсию. И очень часто он немного приукрашивает информацию, где-то меняет акцент", — сказал Сериков.

По его словам, важно, чтобы все акценты гид "расставлял правильно и знал, как работать с аудиторией, формировал правильное представление о регионе".

Замгендиректора также отметил, что начиная с середины сентября центр планирует принимать заезды по 200 — 300 человек.

"Это позволяют и лекционные аудитории и гостиничные номера. С середины сентября здесь закипит жизнь, будут новые образовательные программы и обучающиеся", — отметил он.

Планируется, что до конца года в центре пройдет 15 образовательных смен, слушателями которых станут около 3 — 4 тысяч человек. В следующем году предполагается обучить до 10 тысяч человек, будут организованы порядка 30 больших смен.

"Слоган центра знаний "Машук" — "учим тех, кто учит". Любой просветитель будет обучаться здесь — от школьных педагогов и преподавателей, директоров школ, проректоров вузов до молодых ученых и лекторов, подчеркнул Сериков.

Среди участников первого заезда — учителя с Донбасса, которые уже посмотрели достопримечательности Пятигорска, узнали об истории юга России.

"В ходе стратегических сессий у нас появилась очень интересная аллегория одной из идей центра — "образование как путешествие". Ребята в шутку сказали, что в таком курортном месте учиться можно только по путевке. И образование полученное на "Машуке" — это как награда за совершенные достижения. Мы уверены, что в будущем появится бренд "Я учился в центре знаний "Машук" в Пятигорске", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что уже планируются интересные события, которые пройдут в центре и разрабатываются несколько образовательных программ.

Всероссийский центр знаний "Машук" открылся в субботу в Пятигорске. Он является одной из трех крупнейших круглогодичных образовательных площадок России наряду с действующей в Московской области Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" и готовящимся к открытию в 2023 году Университетом креативных индустрий в Крыму в арт-кластере "Таврида".

Центр расположен в живописном месте у подножия одноименной горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Включает учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства.