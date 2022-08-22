Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга "О размещении памятника поэту Блоку А.А.".

Памятник классику русской литературы установят у дома 57 по улице Декабристов. Блок жил в этом доме с 1912 по 1921 год. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В 1946 году на фасаде здания была установлена мраморная мемориальная доска со следующим текстом: "В этом доме жил с 6 августа 1912 г. и умер 7 августа 1921 г. Александр Блок".

25 ноября 1980 года к 100-летию со дня рождения Блока в здании был открыт музей — филиал Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей истории Санкт-Петербурга".

Недалеко от места установки памятника располагается улица, названная в честь поэта.

"Памятник представляет собой скульптуру высотой 3,6 метра, установленную на гранитном постаменте. Скульптура выполнена из бронзы. Общая высота памятника с учетом постамента 4,05 м. На лицевой части постамента нанесена надпись: "Александру Блоку", — говорится в сообщении.