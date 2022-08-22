"Мы действительно немножко недооцениваем исторический потенциал, культурное наследие, потому что Камчатка в первую очередь ассоциируется с природой. Но у нас есть уникальная история", — цитирует пресс-служба краевого правительства Солодова.

Губернатор напомнил, что история Камчатки богата событиями. Так, оборона Петропавловска 1854 года стала единственным выигранным сражением в ходе Крымской войны, во время Русско-японской войны камчатцы отразили попытки японцев захватить западное побережье полуострова, а Курильский десант поставил точку во Второй мировой войне.

"Камчатка — это край первооткрывателей, край, откуда Витус Беринг стартовал в свою знаменитую экспедицию, где прошла героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году, где мы до сих пор храним наследие коренных народов и знаковых страниц истории нашей страны. Поделиться историческим наследием с теми, кто приезжает на наш полуостров — тоже важнейшая задача", — сказал Солодов.

Жители и гости края в этом году смогут познакомиться с историей и традициями коренных народов Камчатки, посетив несколько региональных фестивалей.