Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства, план включает более 65 мероприятий и содержит комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

"Также планом предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов", — говорится в сообщении.

В соответствии с документом запланированы ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. В музеях должны появиться мультимедиа-гиды, с помощью которых можно будет знакомиться с экспонатами с использованием технологии дополненной реальности.

"Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на национальном туристическом портале", — подчеркивается в сообщении.