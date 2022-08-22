Флаг России — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Император Петр I в 1705 году издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В этом году Петербурге отмечает 350-летие основателя города.

"Концерт начнется в 20:22. Первым сюрпризом для жителей и горожан северной столицы станет огромное полотно флага России, которое развернется перед сценой", — говорится в сообщении.

Гостями праздника станут народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России Сергей Рогожин, основатель культовой рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и артисты Петербурга.

Также зрители увидят и услышат шоу-оркестр Street Band, хор "Перезвоны", барабанное шоу Drum Time и артистов из Донецкой Народной Республики Кристину Древаль, Юлию Шебанову, Алексея Аносова, Анатолия Миняйло и Владислава Коржа.

Кроме того, фестиваль порадует гостей своим необычным оформлением и огненно-пиротехническим шоу.