"Музей-заповедник "Старина Сибирская" в поселке Большеречье презентовал две новых экспозиции под открытым небом — "Музей-усадьбу казачьего сотника" и "Дом-музей купеческого быта", — говорится в сообщении.

Экспозиционное пространство "Музея-усадьбы казачьего сотника" посвящен быту, традициям и хозяйственному укладу казаков в Сибири. Основой этой экспозиции стал столетний дом, который был доставлен в "Старину Сибирскую" из села Шипицыно. Его первым хозяином был зажиточный крестьянин Дудиков, который в начале прошлого века перевез дом из Большеречья в деревню Каширино (ныне не существующую), а затем в Шипицыно.

На территории музея-усадьбы воссозданы двор, амбар, конюшня, летняя кухня, ледник, колодец. Здесь также широко представлены предметы быта, характерные для казаков конца 19 — начала 20 века: железная кровать, комод, зеркала, часы, шкафы для посуды, крашеные ковры, одежда казаков, оружие, конская упряжь и др.

На создание этой экспозиции были направлены средства гранта Ростуризма в размере 2,6 млн рублей, еще 1,2 млн руб. выделил региональный Минкульт.

"История Омской области тесно переплетена с историей казачества. Казаки сыграли важную роль в освоении Сибири. Первопроходцами они были и на большереченской земле. Мы знаем о них не только как об основателях городов и острогов, но и, прежде всего, как о носителях исконно русской культуры и православной веры. Традиции, которые ими были заложены, важно сохранить. Поэтому мы всегда будем поддерживать такие инициативы", — отметил глава региона Александр Бурков, слова которого приводятся в сообщении.

Еще одной экспозицией "Старины сибирской" стал "Музей купеческого быта", который расположился в памятнике архитектуры регионального значения "Дом купца Н.Я. Гладкова" 1904 года постройки.

"Дом типичный для провинциального купечества конца 19 — начала 20 века: здесь есть гостиная, женская комната, кабинет, подклет дома используется как выставочный зал. В убранстве дома купца среднего достатка можно увидеть сочетание традиционных устоев и новомодных веяний. Старая мебель и посуда, граммофон, часы, зеркала погружают посетителей в мир материальных потребностей мещан того времени", — отмечается в сообщении.

Омский государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская" — единственный в Омской области музей-заповедник "живой истории". В его состав входит 11 объектов, пять из которых являются памятниками истории и архитектуры регионального значения. В них расположены музейные экспозиции, характеризующие традиционный быт сибирской деревни, работают ремесленные мастерские, фольклорные коллективы.