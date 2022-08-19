Главной темой форума в этом году станет народный костюм, его прошлое, настоящее и будущее. Другие темы праздника древних городов связаны с 200-летием начала официальных археологических раскопок на городище Старая Рязань и 870-летием города Касимова.

Попов также сообщил, что впервые в рамках форума на базе библиотеки имени Горького пройдут выставочные, дискуссионные и аналитические мероприятия по разработке всероссийского культурно-просветительского маршрута по местам бытования народных традиций, промыслов и ремесел "Многоликая Россия".

Кроме того, впервые в рамках праздника состоятся фестиваль визуальных искусств "Узорная нить" и творческая мастерская "Синтез культур".

Яркими событиями культурной программы форума станут фестиваль национальных искусств "Рязанский хоровод", международный фестиваль лоскутной моды "Шили-были и носили", фестивали "Лоскутные берега" и "Древние города", областной народно-православный праздник фольклорных и аутентичных коллективов "Песнь земли Рязанской" и творческий городок "Лыбедь нарядная".

В дни форума древних городов рязанские учреждения культуры откроют двери для посетителей фотовыставки "Русские дома Ниццы" и выставки современного костюма и ткани по русским народным мотивам "Этно-мозаика".

На различных площадках города пройдут этнографические театральные постановки, концерты, мастер-классы, викторины, книжные выставки, дефиле народного костюма.

На Лыбедском бульваре в период проведения форума будут работать ремесленные и сувенирные ряды.