"20 августа гостей этно-станицы будут угощать излюбленным кубанским лакомством. Фестиваль "гарнэ сальцэ" соберёт всех любителей, почитателей и воспевателей кубанского сала. Запланирована большая дегустация сала, приготовленного самыми разными способами посола и копчения", — говорится в сообщении.

Посетителей комплекса ждут мастер-классы по засолке сала, конкурс на лучший костюм поросёнка и концерт от казачьих коллективов. Кроме этого, в "Атамани" сварят 1 тыс. литров сытного и наваристого традиционного "кубанского кваска" (красный суп на свинине).