В этом году фестиваль откроется уже в пятницу вечерней программой "Вечерняя заря на Покровской горе". Здесь ждут всех любителей закатов, былин и легенд, задушевной песни в творческой дружной компании.
В субботу фестиваль продолжат пёстрая ярмарка и самобытные мастер-классы, реконструкция исторических событий и турнир по силовым видам спорта.
Также гостей ждут концертная программа с участием лучших артистов района и области, уникальные фотозоны и полеты на воздушном шаре.
Село Дедилово — одно из древнейших поселений Тульского края, место с богатой многовековой историей: в прошлом — местонахождение древнего города вятичей Дедославля, первое упоминание о котором встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.
Дедилово входит в число древних городов-крепостей в составе Большой засечной черты.