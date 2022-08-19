"Люди из разных регионов России приезжают на фестиваль, чтобы приобщиться к истории и культуре дедиловской земли. Песни, обряды, народные забавы, изделия мастеров отражают уникальную историю села", — говорится в сообщении

В этом году фестиваль откроется уже в пятницу вечерней программой "Вечерняя заря на Покровской горе". Здесь ждут всех любителей закатов, былин и легенд, задушевной песни в творческой дружной компании.

В субботу фестиваль продолжат пёстрая ярмарка и самобытные мастер-классы, реконструкция исторических событий и турнир по силовым видам спорта.

Также гостей ждут концертная программа с участием лучших артистов района и области, уникальные фотозоны и полеты на воздушном шаре.

Село Дедилово — одно из древнейших поселений Тульского края, место с богатой многовековой историей: в прошлом — местонахождение древнего города вятичей Дедославля, первое упоминание о котором встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.

Дедилово входит в число древних городов-крепостей в составе Большой засечной черты.