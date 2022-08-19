"Пятиметровая фигура выдающегося русского художника-мариниста на пьедестале в виде волны с парусником и летящей чайкой установлена на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. Открытие памятника приурочено к 205-летию со дня рождения художника", — говорится в сообщении.

Над созданием монумента художнику трудились архитектор Андрей Шипунов и скульптор Константин Филиппов. Инсталляция получила название "Мелодия моря", так как большая часть картин Айвазовского посвящена морской тематике.

Примечательно, что сам Иван Айвазовский в Краснодаре никогда не был.

"В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко хранятся восемь работ художника. Две из них — "Морской бой" и "Море" — находятся в постоянно действующей экспозиции музея", — уточняется в сообщении.

Инициатором создания памятника художнику стала региональная армянская национально-культурная автономия Краснодарского края.