Город поучаствует в международных выставках ITE Ho Chi Minh, OTM Mumbai и BLTM Delhi. На экспо направятся представители конгрессно-выставочного бюро Петербурга, а также крупнейшие туроператоры, транспортные компании, операторы речных круизов, гостиницы, музеи.

Уточняется, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в числе наиболее перспективных рынков с точки зрения международного туризма — въездной поток туристов из этой части мира в Петербург до пандемии коронавируса составлял 53% от общего числа иностранцев. При этом путешественники из этих стран имеют достаточно высокий средний чек при расходах в поездках.

"До пандемии число выезжающих за рубеж из стран АТР туристов в среднем за год прирастало на 10-15%, при этом Россия входила в первую десятку стран, чаще всего посещаемых азиатскими туристами", — говорится в сообщении.

Для посетителей стенда Петербурга подготовлена деловая, культурная программа, презентации и тематические викторины. Их познакомят как с традиционными маршрутами, так и новыми продуктами от культурно-познавательного и событийного до экологического и оздоровительного туризма.

Как сообщалось, с 18 по 21 августа Петербург впервые принимает участие в международной выставке туризма и путешествий ITE MICE Hong Kong 2022, которая традиционно рассматривается как "ворота в Юго-Восточную Азию". Ожидается, что ее участниками станут более 1400 специалистов в сфере туризма.