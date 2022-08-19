"По итогам первого полугодия 2022 года в регионе отдохнуло около 1,2 млн человек. Это на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Познакомиться с красотами самарского края чаще всего приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Рост туристической привлекательности Самарской области власти связывают, в частности, с созданием и модернизацией туристической инфраструктуры.

"С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма", — приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что благодаря соглашению с корпорацией "Туризм.РФ" получат развитие территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы". Достигнуты договоренности с Ульяновской областью, Татарстаном, Марий Эл, Чувашией о развитии проекта "Великий Волжский путь" и активизации пассажирских туристических перевозках по Волге.

Сообщалось, что в 2021 году в Самарской области туристический поток составил 1 млн 710 тыс. человек.