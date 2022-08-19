Соответствующее постановление опубликовано на официальной сайте республики в пятницу.

Из документа следует, что решение об отмене режима "на территориях населенных пунктов муниципального образования городского округа "Сыктывкар" принято "в связи со стабильной лесопожарной обстановкой" в муниципалитете.

На остальной территории республики — в других населенных пунктах и в лесах — он сохранится.

Между тем еще в начале августа в лесах Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным Авиалесоохраны, 18 августа в регионе действовали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, около 5 тыс. га.

Согласно сведениям на сайте республиканского лесопожарного центра, с начала пожароопасного сезона в Коми зарегистрировали около 400 возгораний в лесах на общей площади почти 29 тыс. га.