"Реализация проекта идет полным ходом, строительство началось. Все конкурсные процедуры пройдены, проект утвержден, выбран подрядчик. Строительство должно завершиться в конце следующего года", — сказал председатель совета директоров "Азимута" Павел Удод на церемонии закладки первого камня в строительство комплекса.

Стоимость инвестпроекта "Ангарный комплекс для обслуживания воздушных судов" оценивается в 800 млн рублей. Соглашение о его реализации подписали губернатор региона Василий Голубев и Удод в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

"Сегодня важное событие: мы закладываем новый комплекс по обслуживанию воздушных судов. Насколько мне известно, он первый и единственный на юге России. Он обеспечит создание новых возможностей для наших авиакомпаний", — отметил Голубев в пятницу.

Ангарный комплекс будет включать в себя непосредственно ангар, административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и приангарную площадку. Размеры комплекса будут позволять одновременно обслуживать два воздушных судна типа SSJ-100. Общая площадь всех объектов — около 5 тыс. кв. метров.

Авиакомпания заключила договор субаренды земельного участка, провела инженерные изыскания. Разработан эскиз ангарного комплекса, получены технические условия. Завершается подготовка проектной документации, идет ее экспертиза. Ведется выбор подрядчика.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании насчитывает пятнадцать SSJ-100, планируется увеличение флота.