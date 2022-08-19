"Федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм", — отметил собеседник агентства.

Так, проект города Старицы предполагает ревитализацию Комсомольского сквера: устройство входных зон, создание медиа-аллеи, детской познавательно-игровой зоны, амфитеатра со сценой и территории для отдыха с гамаками.

В городе Лихославле планируется провести благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы. В Весьегонске обновят часть Приморского парка. В Красном Холме обновят центральную площадь у Дома народного творчества.

Как отметили в пресс-службе, за время проведения конкурса Тверская область стала одним из регионов-лидеров России по числу отобранных заявок. Всего с 2018 года поддержку получили 19 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах Верхневолжья.

"Хочу поздравить своих коллег с этой победой. Это очень хороший результат. И теперь у нас есть возможность реализовать ещё четыре новых проекта на территории региона. Что касается проектов, которые уже реализуются — работа идёт полным ходом. Требования высокие, сроки очень сжатые. По соблюдению графика реализации проектов это будет персональная ответственность глав муниципальных образований", — отметил губернатор региона Игорь Руденя, комментируя итоги конкурса представителям СМИ после заседания правительства Тверской области в пятницу.