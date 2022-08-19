В группе выставочного комплекса в соцсети отмечается, что на ярмарке будут организованы купеческие и дворянские развлечения рубежа XIX-XX вв.

Так, на площадке будут организованы литературные чтения, танцевальные классы, пройдут турниры по шашкам и мастер-класс о том, как плести русскую косу.

Кроме того, откроется фотоателье, где желающие смогут проявить фотографию на серебряной пластине, и ателье дамского платья.

Гостей ждет реконструкция циркового представления начала прошлого века, в котором примут участие силачи, борцы и акробаты.

Нижний Новгород отмечает 801-летие 20 августа.