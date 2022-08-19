Решение о создании комплексной программы реконструкции детского лагеря глава региона принял во время выездного совещания в учреждение. Разрабатывать проекты модернизации "Орленка" чиновники будут вместе с детьми.

"Бочаров по итогам общения (с детьми — ИФ) поручил продумать варианты организации полноценного стадиона, амфитеатра и дополнительных зон активностей. Кроме того, принято решение о развитии палаточного лагеря: глава области отметил, что еще предстоит продумать, будут ли это палатки в привычном понимании или модульные конструкции", — пояснили в пресс-службе.

Предложения по развитию учреждения будут проработаны и представлены в течение месяца.

Обновление инфраструктуры одного из крупнейших в регионе детских лагерей "Орленок" началось в 2016 году. За пять лет в лагере отремонтировали бассейн, построили эстрадно-сценический комплекс, обеденный зал в столовой, скалодром, площадку общественного и культурного пространства "Космос", где реализуются программы по 3D-моделированию и робототехнике, возвели спортивную площадку с трибунами.

Установлены также павильоны для занятия шахматами, перголы со столами для пинг-понга, площадка для занятий воркаутом, провели благоустройство территории и обновили два спальных корпуса.

Сумма инвестиций составила более 100 млн рублей.