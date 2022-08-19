«В начале сезона ожидалось, что из-за глобальной неопределенности и конфликта на Украине Турция получит меньше иностранных гостей. Однако число туристов, приезжающих из России и Европы, растет быстрее, чем ожидалось, что позволяет представителям туриндустрии улучшать прогнозы по годовому турпотоку и доходам от туризма. Сейчас власти рассчитывают, что до конца 2022 года страна примет 47 млн иностранных туристов, а доходы от туризма вырастут до $37 млрд», — пишет издание.

Прежде эти показатели ожидались на уровне 45 млн туристов и $35 млрд.

«Число прибывающих из России туристов постоянно растет, особенно в провинции Анталья. Это очень хороший результат для турецкого туризма. Наши ожидания по поводу результатов курортного сезона на российском рынке сейчас выше, чем в начале лета», — сказал агентству Anadolou заместитель главы Федерации отельеров Турции (Turofed) Мехмета Ишлера.

Председатель ассоциации туризма и продвижения курорта Кушадасы на Эгейском побережье Турции Бюлент Ильбахар добавляет, что в регионе не ожидали такого большого количества российских туристов в этом году.

Улучшает общую статистику также рост турпотока из Европы и особенно Великобритании и Германии.

«Мы рассчитывали принять около 2,5 млн туристов из Великобритании, сейчас эта цифра приближается к 3,5 млн. Прибытия из других европейских стран также продолжают расти», — сказал Ишлер.

По данным министерства туризма Турции, в первом полугодии 2022 года она приняла 16,3 млн иностранных туристов, что на 186% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего туристов приехало из Германии (2,5 млн), на втором месте – Россия (1,5 млн), на третьем – Великобритания (1,3 млн).

«Анкара стремится поддерживать тесные торговые, энергетические и туристические связи с Россией. Турция сохраняет авиасообщение с Россией, пять турецких банков принимают российскую карту «Мир», что позволяет россиянам оплачивать свои покупки на отдыхе», — напоминает газета.

В 2019 году, до пандемии коронавируса, Турцию посетили около 52 млн иностранных туристов, в том числе 7 млн российских и 1,6 млн украинских.

«Если мы сможем увеличить количество туристов до 47 млн, несмотря на все происходящее в нашем регионе и экономике, это будет огромным успехом для нашей страны и турецкого туризма. Главное, что нам удалось сохранить хорошие отношения со всеми странами», — сказал Ишлер.