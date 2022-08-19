"Два туристических проекта — в Артемовском и Гарях получат дополнительную поддержку из областного бюджета в размере более 100 млн рублей", — говорится в сообщении.

Прежде всего, речь идет о туристическом центре в Гаринском районе. На него областное правительство решило выделить 84 млн рублей. Там, на берегу реки Сосьвы, построят станцию на 20 лодок, девять гостевых домиков и баню. Объект, предназначенный для путешественников, охотников и рыбаков, начнет работать до конца этого года.

Еще 23 млн рублей направят на другой проект. Под Артемовским, в поселке Кислянка, планируется создать исторический парк для проведения военно-патриотических мероприятий и экскурсий.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получила федеральный грант в 215 млн рублей на обустройство исторического центра Екатеринбурга, еще 30 млн рублей дадут инвесторы.