"Это связано с аномально жаркой погодой в августе и возросшими рисками возникновения лесных пожаров. Согласно прогнозам, с 21 августа класс пожарной опасности в некоторых районах республики повысится до 4-го уровня", — говорится в сообщении.

По информации Минприроды, режим будет действовать с 20 по 25 августа в 14 (из 16) районах Карелии: Калевальском, Беломорском, Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Кондопожском, Сегежском, Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Олонецком и Пряжинском.

В министерстве уточняют, что полного запрета на посещения лесов в республике нет. "Граждан могут не допустить на отдельные лесные участки, в которых установится высокий класс пожарной опасности (четвертый или пятый) либо будут проводиться работы по ликвидации лесного пожара. В таких случаях на въездах в лес установят заградительные шлагбаумы и организуют временные посты", — сказано в сообщении.

Вместе с тем в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 24 июня. Его отмена зависит от лесопожарной и метеорологической обстановки. Также с 5 июля в республике введен режим повышенной готовности в связи с повышением риска возникновения лесных пожаров.

По данным властей республики, с начала недели в регионе возникло девять лесных пожаров на общей площади 10, 71 га, семь из них потушены. Во всех случаях возгорания начались по вине человека.

Всего с начала сезона в лесах Карелии случилось 76 лесных пожаров на площади 133,2 га. В прошлом году за аналогичный период в республике произошло 298 лесных пожаров на площади 19,3 тыс. га.