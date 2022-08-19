"В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС", — написал Малков в пятницу в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все силы и средства, необходимые для тушения возгорания, задействованы.

"При ухудшении ситуации, в том числе, усилении ветра или переходе пожара в верховой, группировка личного состава и техники будет усилена", — добавил Малков.

Как сообщалось, ранее режим ЧС из-за пожаров уже был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. В борьбе с огнем на территории региона задействованы 850 человек, 300 единиц техники, в том числе авиация.

По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).