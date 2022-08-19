По ее словам, это направление новое для авиакомпании.

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 раз в неделю по четвергам. Вылеты из аэропорта Стамбула запланированы в 12:00 с прибытием в Махачкалу в 14:20. Вылет из Махачкалы в 16:30 с прибытием в Стамбул в 18:50. Время в полете 2 часа 20 минут.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings начала выполнять рейсы из Махачкалы в Стамбул с 28 марта.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, ее парк состоит из самолетов Superjet 100, A319, Bombardier CRJ-200, а также Ан-24 и Ан-26.