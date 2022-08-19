"По поставке Airbus контракт у нас остановлен. В этом году планировалось получить четыре самолета, они не поступят в наш парк как минимум в этом году. Надеюсь, что мы возобновим эту работу, возобновим отношения с лизингодателем, когда наступят более благоприятные времена", — сказал Екжанов.

По его словам, "Азимуту" до сих пор не удалось вернусь авансовые платежи за эти самолеты. "Предпримем какие-то действия по возвращению авансов. Получится или нет, сейчас трудно сказать, но пока лизингодатель нам отказал в возврате аванса", — отметил он.

Авиакомпания будет продолжать эксплуатировать российские Superjet 100, добавил он. Другой тип судов компания пока не рассматривает. "Мы будем летать на отечественной технике, на тех самолетах, которые сейчас есть и будем ждать поступления самолетов Superjet 100", — подчеркнул руководитель.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть уже предоставленные в аренду лайнеры.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Как сообщалось, в первом полугодии авиакомпания снизила пассажиропоток на 9,5% к уровню прошлого года — до 845,6 тыс. человек.