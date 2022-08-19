«Туристические компании Антальи предложили европейским пенсионерам «пакеты длительного проживания», в рамках которых день в четырехзвездочном отеле обойдется им в 21 евро с питанием. Как утверждают представители турбизнеса, зимовка, например, в Германии будет стоить пожилым людям значительно дороже, чем отдых на турецком побережье», — пишет издание.

В городском совете Антальи посчитали, что немецкая семья из четырех человек заплатит в этом году за коммунальные услуги и питание на 3461 евро больше, чем в предыдущие годы.

«Проблема будет стоять еще острее, если возникнут сложности с поставками газа из России. Долгосрочное проживание в отелях не является новым предложением, но в этом году оно может оказаться очень своевременным учитывая текущую ситуацию. Анталья имеет развитое авиасообщение с Европой, предлагает доступные цены и качественное медицинское обслуживание», — сказал глава рабочей группы по туризму совета Реджеп Явуз.

В рамках таких предложений стоимость размещения с 15 ноября по 10 января в трехзвездочном отеле в Анталье составит 511 евро, включая перелет, трехразовое питание, трансфер из аэропорта. В четырехзвездочном отеле аналогичный пакет обойдется в 1209 евро, в люксовом пятизвездочном – в 9,9 тыс. евро. Как подчеркивает Явуз, в Анталье зимой будут работать 152 отеля на 50 тыс. мест, так что выбор у европейских пенсионеров будет большим.

С января по июнь 2022 года Турция приняла 16,4 млн иностранных туристов, это на 186% больше, чем за тот же период годом ранее. Только из Германии в страну прибыло более 2 млн человек, из России – около 1,5 млн.