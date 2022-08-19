"Наиболее заметные аномалии из-за жары, температура на 8-10 градусов выше нормы, происходят в Северо-Западном федеральном округе. Вчера в Санкт-Петербурге было превышено рекордное значение для 18 августа за весь период метеонаблюдений, 30,6 градуса, предшествующее рекордное значение для 18 августа в Петербурге было в 1945 году", — сказал Вильфанд в пятницу.

Он добавил, что наиболее впечатляющей выглядит погода в Новгороде. "Вчера рекорд, было 30,3 градуса, а предшествующее рекордное значение было 98 лет тому назад, в 1924 году, то есть чуть-чуть до столетия не дожил", — уточнил Вильфанд.

Он также добавил, что "еще один рекорд был установлен в Пскове, там 32,1 (градуса) тепла, и температура заметно выше, чем в Москве".

Накануне Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что вся территория европейской России находится под влиянием мощного антициклона, который "создает такие высокие значения для совсем северных регионов нашей страны".