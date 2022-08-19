По информации ведомства, днем в пятницу во время выпуска АН-24 авиакомпании "Ютэйр" агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолёта. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте.

В аэропорту работает следственно-оперативная группа.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел после запуска двигателей на самолете Ан-24, готовившегося выполнять рейс в Березово.

"При уборке упорных колодок произошел несчастный случай — авиатехник попал под лопасти вращающегося винта и получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины произошедшего устанавливаются", — сказал представить компании.