Как сообщила пресс-служба тульского правительства, свою продукцию на нем представляют предприятия — участники проекта "Сделано в Тульской области".

Так, машиностроительный завод "Штамп" привез на фестиваль целую выставку самоварной продукции. Все желающие могут принять участие в мастер-классе по розжигу 40-литрового тульского самовара и дегустации чая.

Кондитерская фабрика "Пекарня Поляковой" презентует на фестивале тульские пряники, торговая компания "Белевский эталон" — белевскую пастилу.

"Гастрономический фестиваль подобного формата проходит впервые. Это хорошая возможность заявить о себе в другом регионе, привлечь новых покупателей, обменяться опытом с коллегами", — подчеркнул министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Фестиваль продлится до 21 августа.