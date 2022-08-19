"В Хамовниках началась реставрация флигеля усадьбы Снегирева, расположенного по адресу: улица Плющиха, дом 62, строение 2. (...) Реставрация сруба будет проходить без его переборки: конструкцию не планируют разбирать на бревна, а потом собирать воедино. Специалисты локально заменят поврежденные венцы деревянного строения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что венец — это бревна одного горизонтального ряда деревянного сруба. От их количества зависит высота сруба.

Сейчас устанавливаются специальные конструкции, чтобы приступить к реставрации деревянной постройки.

"Специалисты уже расчистили стены от штукатурки, чтобы оценить сохранность деревянного сруба, бережно сняли гипсовые элементы с фасадов для их дальнейшей реставрации. Кроме того, потребовалось сделать специальные обоймы для усиления каркаса флигеля, а также металлических конструкций, укрывающих здание. Так как сруб деревянный, при проведении реставрации его потребуется дополнительно защищать от внешнего воздействия, прежде всего от осадков", — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На доме была установлена мемориальная доска доктору Снегиреву, которую на время работ сняли и передали на хранение. Ее вернут на прежнее место после реставрации здания.

Усадьба Снегирева была построена в конце XIX века на Плющихе по проекту архитектора Клейна. Она является объектом культурного наследия федерального значения. Фасад главного дома выходит на улицу Плющиху, флигель находится в глубине участка.

С 1917 по 1940-е годы деревянный флигель использовали для коммунального жилья. В нем была собственная котельная и одна общая кухня. В какой-то период в доме проживало до 12 семей, но во время войны осталось только три, остальные уехали в эвакуацию.