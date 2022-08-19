"В связи со сложной обстановкой, учитывая мнение силовых структур, принято трудное для нас решение отменить мероприятие", — говорится в телеграм-канале администрации района.

Межрегиональный фестиваль "Праздник мастеров" должен был пройти на территории экопарка "Каялов бор" в городе Россошь.

Как сообщалось, 11 апреля на территории двух приграничных районов Воронежской области — Кантемировского и Россошанского — был установлен повышенный, "желтый", уровень террористической опасности возможных провокаций со стороны украинских националистов. С 26 мая действие "жёлтого" уровня на территории этих районов было отменено.