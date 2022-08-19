"Камчатка, являясь одним из наиболее активных регионов-участников масштабной грантовой программы Ростуризма, получила возможность направить около 300 миллионов рублей предпринимателям края для поддержки в части быстровозводимой легкой инфраструктуры", — цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Солодова.

Солодов уточнил, что речь идет о модульных отелях, обустройстве пляжей и мест отдыха, запуске дополнительных маршрутов, переоборудовании и модернизации техники для оказания туристических услуг.

Наибольшее число грантов получил Елизовский район, славящийся термальными источниками.

По данным пресс-службы, правительство региона уже направило в Ростуризм заявку на получение грантов в 2023 году. Их сумма составит от 3 до 10 млн руб. в зависимости от типа бизнес-проектов в туризме, реализация которых начнется в 2023 году. Регионы, прошедшие конкурсный отбор, в следующем году должны будут провести конкурс региональных проектов среди предпринимателей и выдать гранты победителям.