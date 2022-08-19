"Также в городе в первой половине дня местами ожидается сильный дождь. Вероятна гроза, при грозе прогнозируется усиление ветра до 14 м/с", — говорится в сообщении.

Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

"Все городские службы работают в усиленном режиме. Действует оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского", — отмечает пресс-служба.

В случае происшествий граждан просят звонить с мобильных телефонов по номеру 112.