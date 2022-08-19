"С 18 августа в связи с аномально высокой температурой воздуха все музеи и кассы музеев будут закрываться на один час раньше", — говорится в сообщении.

Парки при этом будут работать в прежнем режиме.

С начала недели в Петербурге установилась жаркая погода, ежедневно воздух прогревается до тридцатиградусных отметок. Температура бьет рекорды: по информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 августа в Петербурге обновлен абсолютный максимум дневной, термометры показали температуру 30,1 градусов (предыдущий рекорд составлял плюс 29,9 градусов и наблюдался в 2008 году).

По прогнозам синоптиков, жара в северной столице сохранится как минимум до конца недели.