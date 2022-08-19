"Несмотря на санкции и снижение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки восстанавливается. По предварительным данным, за январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров по внутренним и международным маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтранс также отмечает высокую загрузку кресел российских авиакомпаний на внутренних рейсах в июле: в среднем показатель был на уровне 91,5%. Результат достигнут благодаря субсидиям, выделенным авиакомпаниям на возмещение операционных расходов, считают в ведомстве. Средства (всего выделено 100 млрд руб.) доводятся перевозчикам за фактический пассажирооборот на внутренних линиях, что "стимулирует перевозчика к выполнению полетов и перевозке большего числа граждан, а не простою техники", заявили в ведомстве.

По итогам 2022 года все российские авиакомпании могут перевезти 100 млн человек, говорил в апреле глава Минтранса Виталий Савельев — это на 10% меньше, чем в 2021 году.