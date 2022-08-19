Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский.

Режим будет действовать с 18 по 30 августа. В период его действия жителям региона запрещается посещать лес, в том числе на транспортных средствах. Исключение составят туристические группы, зарегистрированные в областном ГУ МЧС и те, кто тушат лесные пожары и следит за пожарной обстановкой в лесах.

Также запрещено разводить костры, разжигать мангалы и пользоваться иными источниками открытого огня на землях и в 50 метрах от границы земель лесного фонда. Нельзя использовать тракторную технику, заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

"Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа", — подчеркнули в пресс-службе.