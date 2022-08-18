Таким образом размещение стало крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи в этом году, опередив листинг Tianqi Lithium Corp., которая привлекла $1,7 млрд в прошлом месяце.

China Tourism продала в общей сложности 102,8 млн акций по цене 158 гонконгских долларов за бумагу, что примерно на 27,5% меньше стоимости акции компании на закрытие торгов в Шанхае в четверг. В проспекте размещения China Tourism указывала ценовой диапазон 143,5-165,5 гонконгского доллара.

Компания планирует вложить полученные от продажи бумаг средства в открытие новых торговых точек в аэропортах и морских портах, а также на железнодорожных станциях.

Торги акциями China Tourism на Гонконгской фондовой бирже начнутся 25 августа.

Компания занимается туристическими путешествиями, оформлением виз, бизнес-туризмом, продажей алкогольной, табачной и косметической продукции в магазинах дьюти-фри. China Tourism принадлежит 193 магазина в мире, включая 184 в материковом Китае.

В 2021 году выручка компании составила 67,68 млрд юаней ($10,01 млрд), чистая прибыль — 12,44 млрд юаней (на 50,8% больше, чем в 2019 году). В первом полугодии 2022 года из-за снижения количества туристов чистая прибыль компании упала на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 3,94 млрд юаней, выручка сократилась на 22% и составила 27,65 млрд юаней.

Котировки акций China Tourism на Шанхайской фондовой бирже в четверг снизились на 2,35%.